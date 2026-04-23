رئیس آژانس بینالمللی انرژی:
جهان با بزرگترین تهدید امنیت انرژی در تاریخ روبرو است
رئیس آژانس بینالمللی انرژی گفت که جهان با بزرگترین تهدید امنیت انرژی در تاریخ روبرو است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس آژانس بینالمللی انرژی گفت که جهان با بزرگترین تهدید امنیت انرژی در تاریخ روبرو است.
«فاتح بیرول»، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، عنوان کرد: «جهان با بزرگترین تهدید امنیت انرژی در تاریخ روبرو است. ما شاهد کاهش تقاضا در نتیجه افزایش قیمتها و در برخی موارد در نتیجه برخی اقداماتی که دولتها برای مقابله با بحران انرژی انجام میدهند یا انجام خواهند داد، خواهیم بود.»
بیرول در مورد تأثیر جنگ ایران بر بحران انرژی گفت: «ما تاکنون ۱۳ میلیون بشکه نفت در روز از دست دادهایم.»