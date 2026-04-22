یک کشتی دیگر در تنگه هرمز اعمال قانون شد

سازمان تجارت دریایی انگلستان، یک کشتی کانتینری که به هشدارهای نیروهای مسلح ایران بی توجهی کرده بودند مورد آتش نیروهای مسلح ایران قرار گرفت و آسیب زیادی به کشتی وارد شد.

به گزارش ایلنا، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد، گزارشی از یک حادثه در فاصله ۱۵ مایل دریایی شمال شرق عمان دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، ناخدای یک کشتی کانتینری گزارش داده که یک فروند قایق متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این کشتی نزدیک شده و به سمت آن شلیک کرده که باعث خسارت سنگین به پل فرماندهی شده است.

به دنبال نقض آتش‌بس آمریکا و ادامه محاصره دریایی ایران و همچنین توقیف یک کشتی ایرانی، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) اعلام کرده است تا زمانی‌که آمریکا به آزادی کامل تردد شناورها از مبدا ایران به مقصد و بالعکس پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی می ماند.

