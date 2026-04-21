انتظار دارم تصمیمات مثبتی در رابطه با اعطای وام به اوکراین اتخاذ شود

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کایا کالااس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، امروز -سه‌شنبه- گفت که انتظار دارد روز آینده، تصمیمات مثبتی در مورد اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۵.۹۴ میلیارد دلاری) به اوکراین اتخاذ شود.

کالاس همزمان با نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، به خبرنگاران گفت: «ما انتظار داریم فردا تصمیمات مثبتی در مورد وام ۹۰ میلیاردی گرفته شود».

وی افزود: «اوکراین واقعا به این وام نیاز دارد و این همچنین نشانه‌ای است که روسیه نمی‌تواند بیشتر از اوکراین دوام بیاورد. این موضوع در حال حاضر بسیار مهم است».

