آلمان از ایران خواست با آمریکا مذاکره کند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یوهان وادفول»، وزیر خارجه آلمان، در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ در اظهاراتی گزافه گفت که ما اکنون به‌طور فوری از ایران می‌خواهیم به اسلام‌آباد بیاید و به‌صورت سازنده با ایالات متحده آمریکا مذاکره کند.

دیپلمات ارشد آلمان بدون اشاره به اقدامات آمریکایی‌ها در نقض آتش‌بس، درخواست‌های طرف غربی از ایران را فهرست کرد.

وادفول همچنین بدون اشاره به اقدامات ایالات متحده خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد.

