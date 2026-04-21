خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نتانیاهو در صورت ورود به خاک مجارستان بازداشت می‌شود

نتانیاهو در صورت ورود به خاک مجارستان بازداشت می‌شود
کد خبر : 1776055
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر مجارستان گفت که در صورت ورود نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خاک کشورش بازداشت خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، «پیتر ماگیار»، نخست وزیر مجارستان روز گذشته -دوشنبه- گفت که اگر «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در حالی که تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است، وارد خاک مجارستان شود، کشورش باید او را بازداشت کند.

دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد.

 کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی موظف به بازداشت افرادی هستند که مشمول چنین احکامی هستند.

مجارستان پیش از این، در آوریل ۲۰۲۵، در دوران «ویکتور اوربان»، نخست وزیر وقت مجارستان و متحد سر سرخت نتانیاهو از باداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی خودداری کرده بود.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید