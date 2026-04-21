به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، «پیتر ماگیار»، نخست وزیر مجارستان روز گذشته -دوشنبه- گفت که اگر «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در حالی که تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است، وارد خاک مجارستان شود، کشورش باید او را بازداشت کند.

دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد.

کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی موظف به بازداشت افرادی هستند که مشمول چنین احکامی هستند.

مجارستان پیش از این، در آوریل ۲۰۲۵، در دوران «ویکتور اوربان»، نخست وزیر وقت مجارستان و متحد سر سرخت نتانیاهو از باداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی خودداری کرده بود.

