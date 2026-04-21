خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکسیوس: ونس برای مذاکره با ایران، امروز به اسلام‌آباد می‌رود

اکسیوس: ونس برای مذاکره با ایران، امروز به اسلام‌آباد می‌رود
کد خبر : 1775974
لینک کوتاه کپی شد.

اکسیوس به نقل از منابع آمریکایی، گزارش داد که معاون رئیس‌جمهور آمریکا، امروز برای انجام مذاکرات صلح با ایران عازم پاکستان خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در حالی که اسلام‌آباد خود را برای میزبانی دور جدید مذاکرات تهران- واشنگتن آماده می‌کند، گزارش‌ها درباره ترکیب هیئت آمریکایی دچار تناقض است؛ به‌طوری که همزمان با ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه هیئت اعزامی به‌زودی راهی خواهد شد، برخی منابع تأکید کرده‌اند که جی‌دس ونس، معاون رئیس‌جمهور همچنان در آمریکا حضور دارد و گزارش‌های مربوط به سفر فوری او به پاکستان را رد کرده‌اند.

در همین حال، شبکه اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که قرار است ونس امروز سه‌شنبه واشنگتن را به مقصد اسلام‌آباد ترک کند. «سی‌ان‌ان» نیز با تایید این خبر، نوشته است که «وضعیت همچنان در حال تغییر است» و تصمیمات نهایی ممکن است دستخوش تحول شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید