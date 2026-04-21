اکسیوس: ونس برای مذاکره با ایران، امروز به اسلامآباد میرود
اکسیوس به نقل از منابع آمریکایی، گزارش داد که معاون رئیسجمهور آمریکا، امروز برای انجام مذاکرات صلح با ایران عازم پاکستان خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در حالی که اسلامآباد خود را برای میزبانی دور جدید مذاکرات تهران- واشنگتن آماده میکند، گزارشها درباره ترکیب هیئت آمریکایی دچار تناقض است؛ بهطوری که همزمان با ادعای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه هیئت اعزامی بهزودی راهی خواهد شد، برخی منابع تأکید کردهاند که جیدس ونس، معاون رئیسجمهور همچنان در آمریکا حضور دارد و گزارشهای مربوط به سفر فوری او به پاکستان را رد کردهاند.
در همین حال، شبکه اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که قرار است ونس امروز سهشنبه واشنگتن را به مقصد اسلامآباد ترک کند. «سیانان» نیز با تایید این خبر، نوشته است که «وضعیت همچنان در حال تغییر است» و تصمیمات نهایی ممکن است دستخوش تحول شود.