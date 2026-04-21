در هیچ زمانی به اندازه امروز به توافق با ایران نزدیک نبودیم

به گزارش ایلنا، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اظهار داشت: «در هیچ مقطع دیگری تا این حد به رسیدن به یک توافق خوب با ایران نزدیک نبوده‌ایم». او این وضعیت را نتیجه رویکرد و سبک عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دانست.

این مقام آمریکایی در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده که اختلافات و ابهامات زیادی درباره روند مذاکرات و شروط طرفین همچنان ادامه دارد.

