ادعای کاخ سفید:
در هیچ زمانی به اندازه امروز به توافق با ایران نزدیک نبودیم
سخنگوی کاخ سفید مدعی شد در دوره کنونی، آمریکا بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به یک توافق مطلوب با ایران نزدیک شده است.
به گزارش ایلنا، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اظهار داشت: «در هیچ مقطع دیگری تا این حد به رسیدن به یک توافق خوب با ایران نزدیک نبودهایم». او این وضعیت را نتیجه رویکرد و سبک عملکرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دانست.
این مقام آمریکایی در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده که اختلافات و ابهامات زیادی درباره روند مذاکرات و شروط طرفین همچنان ادامه دارد.