به گزارش ایلنا به‌ نقل از بلومبرگ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ایران آتش‌بس را نقض کرده است.

«دونالد ترامپ» رئیس دولت آمریکا در فراری رو به جلو مدعی شد که ایران «نقض جدی» آتش بس‌ انجام داده اما همچنان فکر می‌کند می‌تواند به یک توافق صلح با ایران برسد.

وی در ادامه به خبرنگار ای‌بی‌سی نیوز گفت: «این اتفاق خواهد افتاد. به هر طریقی، اتفاق می‌افتد. می‌توانید از من نقل قول کنید.»

ترامپ در ادامه گفت که نمایندگان آمریکا فردا -دوشنبه- برای مذاکره با ایران عازم اسلام‌آباد می‌شوند.

وی همچنین طی ادعایی گزافه مدعی شد: «طرحی عادلانه و مقبولی را به ایران ارائه می‌کنیم و امیدواریم آن را قبول کند. اما اگر آن را قبول نکند همه نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها را نابود می‌کنیم».

