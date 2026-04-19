به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مقامات آگاه از انجام ترتیبات برای مذاکره میان تهران و واشنگتن طی روزهای آتی خبر دادند.

آسوشیتدپرس، به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که ترتیبات برای مذاکرات بین واشنگتن و تهران در روزهای آینده در حال انجام است.

بنا به ادعای آسوشیتدپرس، میانجیگران در حال نهایی کردن مقدمات دور جدید مذاکرات بین واشنگتن و تهران هستند.

براساس این گزارش، تیم‌های امنیتی ایالات متحده در اسلام آباد در حال آماده‌سازی برای مذاکرات بین واشنگتن و تهران هستند.

