کاملا هریس:
دولت ترامپ، فاسدترین، سنگدلترین و بیکفایتترین دولت تاریخ آمریکاست
کد خبر : 1775129
معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده به شدت دولت کنونی این کشور را به دلیل جنگ علیه ایران مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از واینت، «کامالا هریس»، معاو.ن «جو بایدن»، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، گفت که «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی «دنالد ترامپ»، را برای منحرف کردن اذهان از پروندههای اپستین به جنگ علیه ایران کشاند.
معاون رئیس جمهور سابق با انتقاد شدید از رهبری ترامپ، دولت وی «فاسدترین، سنگدلترین و بیکفایتترین» دولت در تاریخ ایالات متحده دانست.
هریس، افزود که رهبر آمریکا وارد درگیریای شده است که مردم آمریکا نمیخواهند.