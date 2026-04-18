به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، حزب‌الله لبنان هرگونه ارتباط خود با حمله‌ای را که برای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفیل) در منطقه الغندوریه در جنوب لبنان رخ داده است، رد کرد و خواستار انتظار برای نتایج تحقیقات رسمی ارتش لبنان پیش از هرگونه قضاوت و انتساب مسئولیت شد.

در بیانیه حزب‌الله آمده است: این حادثه باید به‌صورت دقیق توسط ارتش لبنان بررسی شود تا جزئیات و ابعاد آن به‌طور کامل روشن گردد. هرگونه اظهارنظر شتاب‌زده درباره مسئولیت این رویداد می‌تواند به فضای منطقه‌ای تنش‌آلود دامن بزند.

حزب‌الله با تأکید بر اینکه همکاری میان مردم محلی، ارتش لبنان و نیروهای یونیفیل همچنان ادامه دارد، بر ضرورت هماهنگی کامل میان ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح در جریان تحرکات مختلف، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، تأکید کرد.

این جنبش از برخی مواضع که بدون ارائه شواهد، اقدام به متهم کردن حزب‌الله کرده‌اند، ابراز تعجب کرده و تصریح کرده است که این طرف‌ها در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه نیروهای یونیفیل سکوت اختیار می‌کنند.

در همین حال، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان نیز این حادثه را محکوم کرده و بر ضرورت روشن شدن ابعاد آن از طریق تحقیقات رسمی تأکید کرده است.

این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که رسانه‌های بین‌المللی از جمله رویترز از کشته شدن یک نظامی فرانسوی در جریان حمله به یکی از گشت‌های یونیفیل در جنوب لبنان خبر داده‌اند؛ موضوعی که واکنش‌های سیاسی و دیپلماتیک گسترده‌ای را در پی داشته است.