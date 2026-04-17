پس از «باز شدن هرمز»؛ توافق ایران و آمریکا وارد فاز نهایی شده است؟

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرده است که ایالات متحده و ایران در مذاکرات اخیر درباره تدوین یک یادداشت تفاهم سه‌صفحه‌ای پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند.

هم‌زمان شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده است که دولت دونالد ترامپ امیدوار است این روند تا پایان هفته به مرحله‌ای برسد که امکان دستیابی به یک توافق با ایران فراهم شود.

این شبکه همچنین به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشنگتن در حال بررسی موضوع آزادسازی حدود ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در چارچوب مذاکرات جاری است؛ اقدامی که در صورت نهایی شدن می‌تواند یکی از مهم‌ترین امتیازات پیشنهادی آمریکا تلقی شود.

در تحولی هم‌زمان، ایران، امروز- جمعه- اعلام کرد که تنگه هرمز را «به‌طور کامل» تا پایان مهلت آتش‌بس باز می‌کند؛ اقدامی که پس از موافقت اسرائیل با آتش‌بس با حزب‌الله در لبنان صورت گرفته است. واشنگتن نیز ضمن استقبال از این تصمیم، تأکید کرده است که محاصره بنادر ایران همچنان ادامه خواهد داشت.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه نیروهای مسلح ایران در جریان تنش‌های اخیر، تردد در تنگه هرمز را برای بخش عمده‌ای از کشتی‌ها محدود کرده بودند؛ موضوعی که تأثیر قابل توجهی بر بازار انرژی و کشتیرانی بین‌المللی گذاشته بود.

در همین حال، آمریکا با اعمال محاصره علیه بنادر ایران تلاش کرده است صادرات نفت این کشور را تحت فشار قرار دهد و اعلام کرده که این اقدامات تا زمان دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهد یافت.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تحلیلگران، وضعیت فعلی تنگه هرمز را یکی از محورهای اصلی مذاکرات میان تهران و واشنگتن در مسیر دستیابی به توافق احتمالی ارزیابی می‌کنند.

