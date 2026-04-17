واکنش ترامپ به خبر اعلام آزادی تردد در تنگه هرمز

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا به خبر اعلام آزادی تردد در تنگه هرمز واکنش نشان داد.

پیشتر، وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد که در پی اعلام آتش‌بس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز برای باقیمانده دوره آتش‌بس به‌طور کامل آزاد اعلام می‌شود.

ترامپ در این رابطه گفت: «ایران همین الان اعلام کرد که تنگه ایران کاملاً باز و آماده عبور کامل است. متشکرم!»

وی در پیامی جداگانه در تروث سوشیال گفت: «تنگه هرمز کاملاً باز و آماده برای تجارت و عبور و مرور کامل است، اما محاصره دریایی تا جایی که به ایران مربوط می‌شود، با تمام قوا و تا زمانی که معامله ما با ایران ۱۰۰٪ تکمیل شود، ادامه خواهد داشت. این روند باید خیلی سریع انجام شود، زیرا بیشتر نکات از قبل مذاکره شده است. از توجه شما به این موضوع متشکرم!»

