به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آکسیوس، به نقل از مقامات آگاه مدعی شد که واشنگتن در حال بررسی آزادسازی ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در ازای تسلیم ذخایر اورانیوم غنی‌شده آن است.

این تارنمای رسانه‌ای مدعی شد: «مذاکرات واشنگتن و تهران این هفته با وجود شکاف‌های قابل توجه، پیشرفت‌هایی داشته است.»

اکسیوس، به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایده پرداخت و آزادسازی دارایی‌های ایران در ازای اورانیوم یکی از چندین پیشنهاد است.

آکسیوس، به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که دور بعدی مذاکرات بین تهران و واشنگتن احتمالاً روز یکشنبه در اسلام‌آباد برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/