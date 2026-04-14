ایتالیا از تعلیق توافقنامه همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «جورجیا ملونی»، نخست وزیر ایتالیا، به حمله «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا علیه «پاپ لئو»، رهبر کاتولیک‌های جهان واکنش نشان داد.

نخست وزیر ایتالیا ضمن اعلام همبستگی با پاپ گفت که جامعه‌ای که رهبران دینی زیر نظر سیاستمداران عمل کنند، احساس راحتی نخواهد کرد.

ملونی همچنین با اشاره به تحولات منطقه خاورمیانه بر ادامه مذاکرات برای پایان جنگ علیه ایران تاکید کرد.

نخست وزیر ایتالیا همچنین از تعلیق توافقنامه همکاری نظامی این کشور با رژیم صهیونیستی خبر داد.

ملونی در حاشیه مراسمی در ورونا گفت: «با توجه به شرایط فعلی، دولت تصمیم گرفته است تمدید خودکار توافق دفاعی با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد».

