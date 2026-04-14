محاصره و پیشنهاد نهایی؛ دور دوم مذاکرات تهران و واشنگتن به کجا خواهد رسید؟

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تماس‌ها برای برگزاری این دور از گفت‌وگوها میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و هنوز محل نهایی آن مشخص نشده است؛ هرچند گزینه‌هایی مانند ژنو و اسلام‌آباد مطرح شده‌اند. برخی منابع دیپلماتیک از تمایل دو طرف برای حفظ کانال‌های ارتباطی خبر می‌دهند؛ موضوعی که نشان می‌دهد علی‌رغم اختلافات عمیق، هم تهران و هم واشنگتن تمایلی به کشیده شدن اوضاع به یک درگیری گسترده ندارند.

در همین چارچوب، آنچه بیش از پیش جلب توجه می‌کند، تغییر نسبی در لحن مقامات آمریکایی است؛ به‌گونه‌ای که در کنار تشدید فشارهای نظامی، بر ضرورت ادامه مذاکرات نیز تأکید می‌شود. این رویکرد را می‌توان تلاشی برای افزایش اهرم فشار بدون بستن کامل مسیر دیپلماسی ارزیابی کرد.

در عین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت آمریکا یک «پیشنهاد نهایی» به ایران ارائه داده که شامل شروطی سخت‌گیرانه است. مهم‌ترین این شروط، توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم و انتقال ذخایر موجود به خارج از خاک ایران عنوان شده است؛ خواسته‌هایی که به‌وضوح با خطوط قرمز اعلامی جمهوری اسلامی در تضاد قرار دارد.

افزون بر این، واشنگتن تلاش کرده موضوعات منطقه‌ای را نیز به مذاکرات گره بزند؛ از جمله درخواست برای بازگشایی کامل تنگه هرمز در چارچوب هرگونه توافق احتمالی. این مسئله نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای پیوند زدن پرونده هسته‌ای با امنیت انرژی جهانی و افزایش دامنه مطالبات خود است.

در حوزه میدانی نیز، آمریکا با اعمال محاصره دریایی علیه بنادر ایران و تقویت حضور نظامی خود در منطقه، سعی دارد فشار مضاعفی بر تهران وارد کند. استقرار ناوهای هواپیمابر و افزایش تحرکات نظامی پیام روشنی دارد: در صورت شکست دیپلماسی، گزینه‌های سخت‌تر روی میز خواهد بود.

در مقابل، ایران ضمن حفظ موضع اصولی خود، تلاش کرده با فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی، از تشدید بحران جلوگیری کند. مقامات ایرانی تأکید دارند که هرچند باب مذاکره بسته نیست، اما جمهوری اسلامی هرگز از حق غنی‌سازی اورانیوم به‌طور کامل عقب‌نشینی نخواهد کرد. در عین حال، تهران آمادگی خود را برای کاهش سطح غنی‌سازی در چارچوب یک توافق متوازن اعلام کرده است.

از سوی دیگر، موضوع تنگه هرمز نیز به یکی از نقاط اختلاف کلیدی تبدیل شده است. ایران هرگونه دخالت خارجی در مدیریت این گذرگاه راهبردی را رد کرده و آن را نقض حاکمیت ملی و تهدیدی برای امنیت منطقه می‌داند.

با این حال، برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که امکان دستیابی به یک راه‌حل میانه وجود دارد؛ به‌ویژه اگر آمریکا در موضوع تحریم‌ها انعطاف نشان دهد. تهران بارها تأکید کرده که هرگونه توافق باید با رفع ملموس فشارهای اقتصادی همراه باشد.

در مجموع، شرایط کنونی را می‌توان نوعی بازی پیچیده میان «فشار و مذاکره» توصیف کرد؛ جایی که آمریکا با اتکا به برتری نظامی و اقتصادی به‌دنبال تحمیل خواسته‌های خود است و در مقابل، ایران با تکیه بر عامل زمان و مقاومت، تلاش می‌کند امتیازات بیشتری کسب کند.

در چنین فضایی، دور پیش‌رو از مذاکرات—در صورت برگزاری—می‌تواند آزمونی جدی برای سنجش اراده واقعی طرفین باشد: آیا تهدیدها به توافقی عملی منجر خواهد شد یا منطقه به‌سمت تنش‌های بیشتر حرکت می‌کند؟

