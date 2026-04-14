سی‌ان‌ان:

روبیو در مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان شرکت خواهد کرد

روبیو در مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان شرکت خواهد کرد
سی‌ان‌ان گزارش داد که «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان که قرار است امروز -سه‌شنبه- برگزار شود، خواهد پیوست.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سی‌ان‌ان گزارش داد که «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، به مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان که قرار است امروز -سه‌شنبه- برگزار شود، خواهد پیوست.

روبیو در جلسه بین هیئت اسرائیلی به سرپرستی سفیر «یحیل لیتر» و هیئت لبنانی به سرپرستی «ندا حماده» شرکت خواهد کرد.

یک مقام وزارت امور خارجه به سی‌ان‌ان گفت که این مذاکرات بر بررسی گفتگوهای جاری در مورد چگونگی تضمین امنیت بلندمدت مرز شمالی سرزمین‌های اشغالی و ثبات سیاسی لبنان متمرکز خواهد بود.

