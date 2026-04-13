ناتو باید برای کاهش احتمالی مشارکت آمریکا آماده شود

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ترکیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که متحدان ناتو باید از اجلاس ماه ژوئیه خود در آنکارا برای بازنشانی روابط با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و آماده شدن برای کاهش احتمالی مشارکت ایالات متحده در این اتحاد استفاده کنند.

«هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه گفت که کشورش معتقد است ترامپ به دلیل «احترام شخصی» خود به «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، در اجلاس رهبران ناتو در ۷ و ۸ جولای شرکت خواهد کرد، اما افزود که درک می‌کند که ترامپ در غیر این صورت تمایلی به حضور در این نشست ندارد.

وزیرخارجه ترکیه در گفت‌وگو با خبرگزاری اظهار داشت: «متحدان (ناتو) مدت‌هاست انتقادات ترامپ را لفاظی می‌دانند، اما اکنون در حال برنامه‌ریزی برای احتمال کاهش مشارکت ایالات متحده و افزایش ظرفیت‌های دفاعی خود هستند».

وی ادامه داد: «کشورهای ناتو باید نشست آنکارا را به فرصتی برای قرار دادند روابط با ایالات متحده بر مبنایی سیستماتیک تبدیل کنند».

او افزود: «اگر ایالات متحده از برخی از سازوکارهای ناتو خار شود، باید طرح و برنامه‌ای برای مرحله بندی این خروج وجود داشته باشد تا هیچکس آسیب پذیر رها نشود».

انتهای پیام/