فروپاشی اتحادیه اروپا پس از انتخابات مجارستان تسریع خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کریل دمیتریف»، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و مدیر عامل صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه در واکنش به نتیجه انتخابات مجارستان گفت که نتیجه آن تنها زوال اتحادیه اروپا را تسریع خواهد کرد.

وی در واکنش به اظهارات «تامی رابینسون»، فعال راست افراطی بریتانیایی، مبنی بر اینکه مجارستان با توجه به نتایج انتخابات «سقوط» کرده است، نوشت: «این فقط فروپاشی اتحادیه اروپا را تسریع خواهد کرد. در عرض ۴ ماه بررسی کنید که آیا من درست می‌گویم یا خیر».

حزب «تیسا» پس از انتخابات پارلمانی در ۱۲ آوریل، ۱۳۸ کرسی از ۱۹۹ کرسی مجلس ملی مجارستان (پارلمان تک مجلسی) را به دست آورد.

