حمله ترامپ به رهبر کاتولیکهای جهان: پاپی نمیخواهم که از من انتقاد کند
رئیس جمهور آمریکا در پیامی خشم خود را نسبت به اعلام مخالفت پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیکهای جهان با تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ابراز و به او حمله کرد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ با اشاره به اینکه برادر پاپ (لوئیس) را بیشتر از خود پاپ دوست دارد، گفت: من برادرش لوئیس را خیلی بیشتر از او دوست دارم، چون لوئیس کاملا حامی «MAGA» (ماگا) است و موضوع را درک میکند، اما لئو نه! من پاپی نمیخواهم که فکر کند داشتن سلاح هستهای توسط ایران اشکالی ندارد. من پاپی نمیخواهم که فکر کند حمله آمریکا به ونزوئلا وحشتناک است.
ترامپ با بیان این ادعا که اگر من در کاخ سفید نبودم، پاپ لئو چهاردهم هم در واتیکان نبود، مدعی شد: متأسفانه، ضعیف بودن لئو در برابر جرم و جنایت و سلاحهای هستهای برای من قابل قبول نیست.
ترامپ همچنین گفت: لئو باید خودش را جمعوجور کند، مثل یک پاپ واقعی رفتار کند، از سیاستبازی دست بردارد و روی پاپ بودن واقعی تمرکز کند، نه سیاستمدار شدن. این وضعیت به شدت به او آسیب میزند و مهمتر از آن، به کلیسای کاتولیک آسیب میزند!