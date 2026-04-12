مجری آمریکایی مطرح کرد:
بازگشت جنگ با ایران و احتمال اعزام نیروی زمینی
یک چهره رسانهای در آمریکا با اشاره به تشدید تنشها میان واشنگتن و تهران، از احتمال ورود درگیریها به مرحلهای گستردهتر خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، الکس جونز، مجری و فعال رسانهای آمریکایی، نوشت که «جنگ با ایران بار دیگر آغاز شده» و این وضعیت با رضایت رژیم صهیونیستی همراه است.
او اظهار داشت: تنگه هرمز ممکن است بسته بماند و ایران نیز در برابر فشارها مقاومت خواهد کرد.
جونز با ابراز نگرانی از روند تحولات، شرایط کنونی را به یک بحران فراگیر تشبیه کرده و گفته است: «ما به سمت اعزام نیروهای زمینی به تنگه هرمز و آغاز یک جنگ گسترده حرکت میکنیم؛ این وضعیت نوعی جنون واقعی است.»
وی همچنین با انتقاد از سیاستهای دولت آمریکا، خواستار بازنگری در این مسیر شده و تأکید کرده است که واشنگتن باید برای جلوگیری از تشدید بحران و پایان دادن به این وضعیت، رویکرد خود را تغییر دهد.