شهادت ۱۱ نفر طی دور جدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، از سپیده دم امروز -یکشنبه- اسرائیل حملاتی را به ۱۵ شهر و منطقه در جنوب لبنان آغاز کرده است که منجر به شهید شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن بیش از چهار نفر دیگر شده است.
این آمار بر اساس آمار خبرگزاری رسمی، تا ساعت ۸:۰۰ به وقت گرینویچ است.
ارتش اشغالگر اسرائیل علیرغم اعلام آتشبس دو هفتهای ایالات متحده و ایران در اوایل روز چهارشنبه، برای پنجمین روز متوالی به حملات شدید خود به لبنان ادامه میدهد.