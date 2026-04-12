شهادت ۱۱ نفر طی دور جدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، از سپیده دم امروز -یکشنبه- اسرائیل حملاتی را به ۱۵ شهر و منطقه در جنوب لبنان آغاز کرده است که منجر به شهید شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن بیش از چهار نفر دیگر شده است.

این آمار بر اساس آمار خبرگزاری رسمی، تا ساعت ۸:۰۰ به وقت گرینویچ است.

ارتش اشغالگر اسرائیل علیرغم اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای ایالات متحده و ایران در اوایل روز چهارشنبه، برای پنجمین روز متوالی به حملات شدید خود به لبنان ادامه می‌دهد.

