تحلیل اسرائیلی: شکست مذاکرات، آمریکا را در برابر سه انتخاب پرهزینه قرار داد

به گزارش ایلنا، دنی سیترینوویچ، مقام پیشین اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی، در تحلیلی درباره آینده تنش‌ها میان تهران و واشنگتن پس از شکست مذاکرات، اعلام کرد که ایران نه از موضع ضعف، بلکه از موقعیت قدرت وارد گفت‌وگوها شده و به همین دلیل حاضر به پذیرش عقب‌نشینی‌های قابل‌توجه نبوده است.

به گفته او، در ایالات متحده این تصور وجود داشت که ایران به اندازه کافی تضعیف شده تا بتوان توافقی مطابق با خواسته‌های واشنگتن، به‌ویژه در موضوعاتی مانند غنی‌سازی و تنگه هرمز، بر این کشور تحمیل کرد؛ اما این برآورد با واقعیت‌های میدانی همخوانی نداشته است.

سیترینوویچ هشدار داد که بازگشت به درگیری شدید نیز لزوما به تسلیم ایران منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند دامنه جنگ را به‌طور قابل توجهی گسترش داده و پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.

او در ادامه تأکید کرد که دونالد ترامپ با سه گزینه دشوار مواجه است: ادامه مذاکرات، پایان دادن به رویارویی بدون دستیابی به توافق، یا حرکت به سمت تشدید نظامی. به گفته وی، حتی اقداماتی مانند حمله به زیرساخت‌های ایران یا اشغال برخی جزایر، اگرچه می‌تواند برای تهران پرهزینه باشد، اما احتمالا با واکنش شدید مواجه شده و هزینه‌های قابل توجهی را بر کشورهای منطقه، اسرائیل و آمریکا تحمیل خواهد کرد، بدون آنکه لزوما تغییری در مواضع ایران ایجاد کند.

