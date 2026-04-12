مقامات کاخ سفید:
اعلام گام بعدی پس از مذاکرات اسلامآباد بر عهده ترامپ است
پس از پایان بینتیجه مذاکرات ایران و آمریکا در اسلامآباد، مقامات کاخ سفید اعلام کردند که تصمیمگیری و اعلام گام بعدی به رئیسجمهور آمریکا واگذار شده است.
به گارش ایلنا، روزنامه نیویورکتایمز به نقل از مقامات کاخ سفید نوشت که پس از پایان مذاکرات اسلامآباد میان آمریکا و ایران، بدون دستیابی به توافق، تصمیمگیری درباره گام بعدی به رئیسجمهور آمریکا واگذار شده است.
بر اساس این گزارش، مقامات کاخ سفید اعلام کردند: «اعلام اقدام بعدی دولت آمریکا را به دونالد ترامپ محول میکنیم.»
در همین حال، نیویورکتایمز به نقل از منابع ایرانی آگاه از روند مذاکرات نوشت که واشنگتن در جریان این گفتوگوها خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز از سوی تهران شده است، اما ایران این درخواست را منوط به دستیابی به یک توافق نهایی دانسته و با اجرای یکجانبه آن مخالفت کرده است.