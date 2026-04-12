امکان دور دیگری از مذاکرات ایران و آمریکا در چند روز آینده وجود دارد

به گزارش ایلنا، المیادین به نقل از منابع پاکستانی نوشت: جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نگفته که به مذاکرات باز نمی‌گردد و ممکن است برنامه‌ای از سوی پاکستان برای بازگشت جدید وجود داشته باشد.

این منابع پاکستانی احتمال دادند ظرف یک هفته یا ۱۰ روز در دوره آتش‌بس، بازگشت جدیدی با سطح متفاوتی از نمایندگی از هیئت آمریکایی صورت گیرد.

منابع پاکستانی افزود: هیئت آمریکایی بسیار آرام بود و از هیچ حرف و حرکتی که باعث عصبانیت طرف ایرانی شود استفاده نکرد.

