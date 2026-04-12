به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، حزب‌الله لبنان در بیانیه خود، که بامداد امروز- یکشنبه- منتشر کرد، به تلفات احتمالی ناشی از این حملات به سرزمین‌های اشغالی هیچ اشاره ای نکرده است.

حزب‌الله لبنان همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد که همزمان با سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر قدس که سخنانی را علیه مقاومت لبنان بیان کرده، شهرک کریات شمونا در شمال فلسطین اشغالی را هدف حملات پهپادی خود قرار داده است.

شبکه الجزیره نیز گزارش داده بود که یک موشک پدافندی برای رهگیری هدفی در آسمان الجلیل اعلی در شمال سرزمین‌های اشغالی شلیک شده است.

از سوی دیگر، مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌هایی خبر داد که با استفاده از پهپادهای انتحاری، یک دستگاه تانک مرکاوا را در تپه «العویضه» در منطقه عدیسه در جنوب لبنان و همچنین پادگان «کریات شمونه» را هدف قرار داده است.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد که تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف منطقه بنت‌جبیل، شرق الخیام و شهرک رشاف در جنوب لبنان را نیز با موشک مورد هدف قرار داده است.



کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دلیل برآوردهای امنیتی مبنی بر احتمال افزایش و تشدید حملات حزب‌الله در ۴۸ ساعت آینده، دستورالعمل‌های امنیتی در شهرک‌های مرزی تشدید شده است.

همزمان، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به دنبال رصد نفوذ یک پهپاد شلیک شده از سوی لبنان، آژیر خطر در «کریات شمونه» و «المناره» در شمال فلسطین اشغالی فعال شده است.

حملات گروه‌های مقاومت فلسطین، لبنان و یمن شرایط امنیتی سرزمین‌های اشغالی را مختل کرده و رژیم صهیونیستی شرایط را بحرانی می داند و فعالیت‌های روزمره مراکز آموزشی ، اقتصادی و ... تعطیل یا نیمه تعطیل است.



رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد حزب‌الله لبنان از ابتدای ازسرگیری رویارویی با اسرائیل تاکنون ۲۲۰۰ پرتابه شلیک کرده است.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز در این باره اعلام کرد ساعاتی پیش دستکم پنج موشک از سوی لبنان به شهرک نهاریا در شمال فلسطین اشغالی شلیک شد.

همزمان ارتش اشغالگر اذعان کرد که دو سرباز تیپ چتربازان این رژیم در پی حمله حزب‌الله زخمی شدند.

