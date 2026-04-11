نحوه بازگشایی تنگه هرمز یک نقطه اختلاف اصلی میان تهران و واشنگتن است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،‌ فایننشال تایمز، به نقل از دو منبع‌ آگاه مدعی شد که بحث‌ها میان ایران و آمریکا در مورد بازگشایی تنگه هرمز همچنان یک نقطه اختلاف اصلی است.

فایننشال تایمز، به نقل از یک منبع مدعی شد که ایران بر حفظ کنترل تنگه هرمز و اعمال هزینه‌های ترانزیت بر کشتی‌ها اصرار دارد.

این‌ منبع مدعی شد که مذاکره‌کنندگان ایرانی پیشنهاد مدیریت مشترک برای تنگه هرمز را رد کردند.

