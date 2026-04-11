ادعای کاخ سفید درباره مذاکره مستقیم هیاتهای ایرانی و آمریکایی
کاخ سفید مدعی دیدار رو در روی معاون رئیسجمهور آمریکا با هیئت ایرانی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کاخ سفید مدعی دیدار رو در روی «جی دی ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا با هیئت ایرانی شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از کاخ سفید مدعی شد که جی دی ونس و دیگر مقامات آمریکایی حضوری با هیئت ایرانی در اسلام آباد دیدار کردهاند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید نیز مدعی شد که مقامات آمریکایی که در مذاکرات رو در رو شرکت میکنند شامل ونس به همراه «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر»، فرستادگان ویژه آمریکا، هستند.
این در حالی است که پیشتر الجزیره به نقل از منابع خود مدعی شد که هیاتهای آمریکایی و ایرانی وارد گفتوگوهای مستقیم با یکدیگر در جریان مذاکرات امروز اسلامآباد شدهاند.