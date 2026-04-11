ادعای ترامپ: تعداد زیادی تانکر نفت خالی به سمت ایالات متحده در حرکت هستند

‌به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»،‌ رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که تعداد زیادی تانکر نفت خالی به سمت ایالات متحده در حرکت هستند.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: «این تانکرها به سمت آمریکا می‌آیند تا با نفت و گاز با بالاترین کیفیت بارگیری شوند.»

ترامپ افزود: «ما ذخایر نفتی داریم که از مجموع ذخایر دومین و سومین اقتصاد بزرگ نفتی بیشتر است و نفت ما از کیفیت بالاتری برخوردار است.»

