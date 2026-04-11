“عمر غیله” برای ششمین بار رئیسجمهور جیبوتی شد
نتایج رسمی انتخابات ریاستجمهوری جیبوتی، که امروز اعلام شد، نشاندهنده پیروزی قاطع عمر غیله در برابر تنها رقیبش است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسماعیل عمر غیله، رئیسجمهور فعلی جیبوتی با کسب ۹۷.۸ درصد از آراء، برای ششمین دوره متوالی به ریاستجمهوری این کشور آفریقایی انتخاب شد.
محمد فرح سماتار، رقیب غیله که چهرهای کمتر شناخته شده محسوب میشود، تنها توانست ۲.۲ درصد از آراء را به خود اختصاص دهد.
غیله ۷۸ ساله از سال ۱۹۹۹، یعنی بیش از دو دهه، سکان هدایت جیبوتی را در دست داشته است. او در انتخابات پیشین در سال ۲۰۲۱ نیز با کسب بیش از ۹۷ درصد آراء، پیروزی قاطعی را به دست آورده بود.
رئیسجمهور جیبوتی در سخنرانی خود به مناسبت نامزدی مجدد، بر ادامه “سیاستهای اثباتشده” تأکید کرد و چالشهای امنیتی منطقهای و بینالمللی را نیازمند رهبری “قاطع و آگاهانه” دانست. او همچنین معتقد است که افزایش تنشهای منطقهای و بحرانهای امنیتی، اهمیت “تجربه” برای مدیریت مرحله آتی را بیش از پیش نمایان میسازد.