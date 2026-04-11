ارزیابی اطلاعاتی آمریکا: ایران توان موشکی خود را حفظ کرده است
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران علیرغم آسیب دیدن بیش از نیمی از پرتابگرهای موشکیاش، همچنان توانایی قابل توجهی در استقرار و شلیک موشکهای بالستیک، از جمله حدود ۱۰۰۰ موشک میانبرد، را داراست.
به گزارش ایلنا، والاستریت ژورنال به نقل از منابع مطلع نوشت: بر خلاف ادعای کاخ سفید نسبت به اینکه حملات به تاسیسات نظامی و تسلیحاتی ایران در طی جنگ تحمیلی منجر به از بین رفتن ظرفیتهای ایران و تضعیف چشمگیر آن شده اما ایران همچنان قابلیت استقرار و شلیک موشک خود را حفظ کرده است.
به نوشته «وال استریت ژورنال»، بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا، «ایران همچنان هزاران موشک بالستیک در زرادخانهاش حفظ کرده که میتواند در صورت بیرون کشیدن پرتابگرهایش از انبارهای زیرزمینی مورد استفاده قرار دهد.»
همچنین این روزنامه در گزارش خود نوشت، در ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح شده نیروهای مسلح ایران «همچنان قدرت آتش چشمگیری را حفظ کرده است.»
طبق این گزارش، «بیش از نیمی از پرتابگرهای موشکی ایران از بین رفته، آسیب دیده یا در زیر زمین گرفتار شده و ذخایر موشکی ایران به حدود نصف کاهش یافته است» اما ایران همچنان این قابلیت را دارد که پرتابگرهای بسیاری را از تاسیسات زیرزمینی خود خارج کرده و به کار بگیرد.
این روزنامه گزارش کرد، «گمان برده میشود ایران همچنان هزاران موشک بالستیک در اختیار دارد که شامل حدود ۱۰۰۰ فروند از مجموع ۲۵۰۰ موشک میانبردی که در ابتدای جنگ میشود.»
این گزارش در حالی منتشر شده که پیش از این رسانههای آمریکایی زنگ خطر را درباره اینکه ذخایر موشکهای دوربرد آمریکا در نتیجه حملات متجاوزانه علیه ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده و در نتیجه واشنگتن نیازمند به استفاده از مهمات ارزانتر و کوتاهبردتر در جنگ شد به صدا در آورده بودند.