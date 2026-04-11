بریتانیا،‌ میزبان نمایندگانی از ۴۱ کشور برای گفت‌وگوهای مجدد در مورد بازگشایی تنگه هرمز

قرار است بریتانیا نمایندگانی از ۴۱ کشور را برای گفت‌وگوهای مجدد در مورد بازگشایی تنگه هرمز گرد هم آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، قرار است بریتانیا نمایندگانی از ۴۱ کشور را برای گفت‌وگوهای مجدد در مورد بازگشایی تنگه هرمز گرد هم آورد.

این گردهمایی که قرار است طی روزهای آینده برگزار شود، اولین رویدادی خواهد بود که کشورهای غیرمتحد آمریکا از زمان اعلام آتش‌بس با ایران توسط «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، با یکدیگر دیدار می‌کنند.

یکی از مقامات که به طور ناشناس برای بحث در مورد برنامه‌ریزی داخلی صحبت می‌کرد، در مصاحبه با پولیتیکو، جلسه دیپلماتیک قریب‌الوقوع را تأیید کرد، اما از مشخص کردن تاریخ برگزاری آن خودداری کرد.

گروه‌های کاری چندملیتی پیش از مذاکرات اصلی، که انتظار می‌رود در طی آن راه‌حل‌های عملی تدوین شود، تشکیل خواهند شد.

 

