به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، ریاست جمهوری لبنان از اولین ارتباط با اسرائیل در خصوص مذاکرات خبر داد و تاکید کرد که موعد مذاکرات روز سه‌شنبه است.

این نهاد توضیح داد که توافق شده است نخستین نشست لبنان و اسرائیل در مقر وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه برگزار شود.

ریاست جمهوری لبنان تصریح کرد که نشست روز سه‌شنبه درباره آتش‌بس و با میانجیگری آمریکا خواهد بود.

انتهای پیام/