مذاکره مستقیم لبنان و اسرائیل سهشنبه برگزار میشود
ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که نخستین نشست مذاکره مستقیم لبنان و اسرائیل روز سهشنبه با میانجیگری آمریکا در مقر وزارت خارجه این کشور برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، ریاست جمهوری لبنان از اولین ارتباط با اسرائیل در خصوص مذاکرات خبر داد و تاکید کرد که موعد مذاکرات روز سهشنبه است.
این نهاد توضیح داد که توافق شده است نخستین نشست لبنان و اسرائیل در مقر وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه برگزار شود.
ریاست جمهوری لبنان تصریح کرد که نشست روز سهشنبه درباره آتشبس و با میانجیگری آمریکا خواهد بود.