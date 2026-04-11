سیانان: چین آماده تحویل سامانههای پدافند هوایی به ایران است
به گزارش ایلنا، تلویزیون سیانان به نقل از منابع آگاه بر ارزیابیهای اطلاعاتی مدعی شد که چین آماده تحویل سامانههای پدافند هوایی به ایران ظرف چند هفته آینده است.
سیانان در عین حال افزود: سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، این اطلاعات را غیرواقعی خوانده و گفته است که پکن هیچ سلاح به طرفین درگیری نداده است.