پاپ لئو به قاره آفریقا سفر می‌کند

رهبر کاتولیک‌های جهان جهت جلب کمک‌های برای آفریقا به این قاره سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پاپ لئو»، در سفری بلندپروازانه برای درخواست کمک به قاره آفریقا عازم این قاره می‌شود.

پاپ در اولین سفر بزرگ خارجی خود دوشنبه آینده برای بازدید از چهار کشور آفریقایی عازم این قاره می‌شود.این سفر بلندپروازانه برای ترغیب رهبران جهان به رسیدگی به نیازهای این قاره است، جایی که بیش از یک پنجم کاتولیک‌های جهان  در سال ۲۰۲۶ در آن زندگی می‌کنند.

وی طی ۱۰ روز از ۱۳ تا ۲۳ آوریل، تقریبا ۱۸ هزار کیلومتر سفر خواهد کرد تا از ۱۱ شهر و شهرستان در الجزایر، کامرون، آنگولا و گینه استوایی به عنوان بخشی از یک برنامه سفر سریع که شامل ۱۸ پرواز است، بازدید کند.

«کاردینال مایکل چرنی«، از مقامات ارشد واتیکان و مشاور نزدیک لئو، به خبرگزاری رویترز گفت:‌ «پاپ این سفر را با ماموریتی کمک به جلب توجه جهان به آفریقا انجام می‌دهد».

 

 

