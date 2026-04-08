دبیرکل گردانهای سیدالشهداء عراق:
ترامپ مجبور به قبول شروط ایران شد
دبیرکل گردانهای سیدالشهداء عراق با تمجید از «قدرت عظیم و مقتدر» جمهوری اسلامی ایران افزود ایران با پایداری و اراده خود در رویارویی اخیر، در صدر فهرست کشورهای بزرگ قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، «ابو آلاء الولایی»، دبیرکل گردانهای سیدالشهداء با تمجید از «قدرت عظیم و مقتدر» جمهوری اسلامی ایران افزود ایران با پایداری و اراده خود در رویارویی اخیر، در صدر فهرست کشورهای بزرگ قرار گرفته است.
الولایی امروز -چهارشنبه- در بیانیهای اعلام کرد جهان امروز شاهد «طلوع یک قدرت بزرگ» به نام ایران است.
وی تأکید کرد که حتمی بودن پیروزی بر اساس ایمان و تسلیم مطلق، نزد مجاهدان «محور مقاومت» همواره حاضر بوده است.