ترامپ مجبور به قبول شروط ایران شد

به گزارش ایلنا به نقل از رووداو، «ابو آلاء الولایی»، دبیرکل گردان‌های سیدالشهداء با تمجید از «قدرت عظیم و مقتدر» جمهوری اسلامی ایران افزود ایران با پایداری و اراده خود در رویارویی اخیر، در صدر فهرست کشورهای بزرگ قرار گرفته است.

الولایی امروز -چهارشنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد جهان امروز شاهد «طلوع یک قدرت بزرگ» به نام ایران است.

وی تأکید کرد که حتمی بودن پیروزی بر اساس ایمان و تسلیم مطلق، نزد مجاهدان «محور مقاومت» همواره حاضر بوده است.

