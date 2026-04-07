دولت ترامپ ویزای ۴۰۰۰ نخبه ایرانی در آمریکارا باطل میکند
کیتی میلر، مجری پادکست، گفت که وزارت خارجه آمریکا در تلاش برای لغو ویزای تقریبا ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نخبه ایرانی هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، میلر- مشاور سابق وزارت بهرهوری دولت آمریکا- با اشاره به اینکه این نخبگان ایرانی در حال حاضر در ایالات متحده زندگی میکنند، دوگانگیای را که به آنها امنیت و رفاه در آمریکا و اروپا را با وجود وابستگیهایشان به حکومت ایران اعطا میکند، زیر سوال برد.
اظهارات میلر در حالی مطرح شد که دولت ترامپ اعلام کرد که گرین کارت یا ویزای آمریکا حداقل چهار تبعه ایرانی مرتبط با دولت فعلی یا سابق ایران را لغو میکند، از جمله دو نفری که توسط مقامات مهاجرتی بازداشت شده و قرار است از کشور اخراج شوند.