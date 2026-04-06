به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، درجمع خبرنگاران گفت که کرملین از برنامه‌های ادعایی «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ایالات متحده، و «جرد کوشنر»، تاجر آمریکایی و داماد رئیس جمهور آمریکا، برای سفر به کی‌یف پس از عید پاک، اطلاع دقیقی ندارد.

پسکوف گفت: «نه، ما از چنین برنامه‌هایی اطلاع دقیقی نداریم. ما اظهاراتی از نمایندگان رژیم کی‌یف شنیده‌ایم که می‌گویند چنین سفری توسط ویتکاف و کوشنر ممکن است در دستور کار باشد».

پیش از این، «کریل بودانوف»، رئیس دفتر «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین گفته که ویتکاف و کوشنر ممکن است پس از ۱۲ آوریل به کی‌یف بروند.

