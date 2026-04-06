پسکوف:

اطلاعی از برنامه سفر ویتکاف و کوشنر به کی‌یف نداریم

سخنگوی کاخ کرملین گفت که مسکو اطلاعی از برنامه سفر مذاکره کنندگان آمریکایی به اوکراین ندارند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، درجمع خبرنگاران گفت که کرملین از برنامه‌های ادعایی «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ایالات متحده، و «جرد کوشنر»، تاجر آمریکایی و داماد رئیس جمهور آمریکا، برای سفر به کی‌یف پس از عید پاک، اطلاع دقیقی ندارد.

پسکوف گفت: «نه، ما از چنین برنامه‌هایی اطلاع دقیقی نداریم. ما اظهاراتی از نمایندگان رژیم کی‌یف شنیده‌ایم که می‌گویند چنین سفری توسط ویتکاف و کوشنر ممکن است در دستور کار باشد».

پیش از این، «کریل بودانوف»، رئیس دفتر «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین گفته که ویتکاف و کوشنر ممکن است پس از ۱۲ آوریل به کی‌یف بروند.

 

 

