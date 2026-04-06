به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، صدور گاز طبیعی مایع قطر با عبور دو تانکر ویژه حمل گاز مایع از تنگه هرمز، از سر گرفته می‌شود.

دو تانکر ویژه حمل گاز طبیعی مایع قطر به نام‌های «الضعاین» و «رشیده»، پس از بارگیری در اواخر فوریه گذشته از کارخانه تولید گاز مایع قطر، اکنون به سمت شرق و دهانه تنگه هرمز در حرکت هستند.

این دو کشتی تاکنون به دلیل تشدید درگیری نظامی و بسته شدن تنگه هرمز به روی تردد کشتیرانی، در آبهای منطقه متوقف شده بودند.

