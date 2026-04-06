بلومبرگ گزارش داد:

دو تانکر حمل گاز مایع قطر از تنگه هرمز عبور می‌کنند

دو تانکر حمل گاز مایع قطر از تنگه هرمز عبور می‌کنند
بلومبرگ اعلام کرد در نخستین تلاش برای صدور گاز مایع از منطقه از زمان آغاز جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، دو تانکر ویژه حمل گاز مایع از قطر راهی تنگه هرمز شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، صدور گاز طبیعی مایع قطر با عبور دو تانکر ویژه حمل گاز مایع از تنگه هرمز، از سر گرفته می‌شود.

دو تانکر ویژه حمل گاز طبیعی مایع قطر به نام‌های «الضعاین» و «رشیده»، پس از بارگیری در اواخر فوریه گذشته از کارخانه تولید گاز مایع قطر، اکنون به سمت شرق و دهانه تنگه هرمز در حرکت هستند.

این دو کشتی تاکنون به دلیل تشدید درگیری نظامی و بسته شدن تنگه هرمز به روی تردد کشتیرانی، در آبهای منطقه متوقف شده بودند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

