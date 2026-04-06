رئیس شورای اروپا:
هرگونه حمله به زیرساختهای غیرنظامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنتونیو کوستا»، رئیس شورای اروپا گفت که هرگونه حمله به زیرساختهای غیرنظامی غیرقانونی و غیرقابل قبول است.
کوستا اظهار داشت: «پس از پنج هفته جنگ در خاورمیانه، واضح است که تنها یک راه حل دیپلماتیک ریشههای آن را حل خواهد کرد».
وی افزود: «هرگونه حمله به زیرساختهای غیرنظامی، به ویژه تاسیسات انرژی، غیرقانونی و غیرقابل قبول است. این موضوع در مورد جنگ روسیه در اوکراین و همه جا صدق میکند. جمعیت غیرنظامی ایران قربانیاصلی تمدید عملیات نظامی خواهند بود».