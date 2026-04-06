آمریکا احتمالا برخی شروطش برای توافق با ایران را کنار بگذارد

به گزارش ایلنا، در حالی‌که آمریکا و ایران در حال بررسی پیش‌نویس ارائه‌شده توسط پاکستان برای برقراری آتش‌بس هستند، وال‌استریت ژورنال به نقل از منابعی گزارش داد که میانجیگران منطقه‌ای به ایران خبر دادند که ترامپ به‌رغم تهدیدهایش، علاقه‌مند است توافق آتش‌بس ایجاد شود.

این منابع همچنین افزود ایالات متحده احتمال می‌رود از برخی شروطش در برابر ایران عقب‌نشینی کند.

وال استریت ژورنال افزود: ایرانی‌ها بر این باورند که آمریکا ممکن است از پیشنهاد آتش‌بس ۴۵ روزه برای آماده شدن جهت انجام حملات بعدی استفاده کند

