به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان یک ضیافت خصوصی که ویدئوی آن به‌طور کوتاه در کانال رسمی کاخ سفید منتشر شد، با لحنی طنزآمیز به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و همسرش بریجیت ماکرون تاخت.

ترامپ با اشاره به یک ویدئوی قدیمی از سفر مکرون به ویتنام در سال ۲۰۲۵، گفت همسر رئیس‌جمهور فرانسه «با او بسیار بد رفتار می‌کند» و مکرون هنوز در حال بهبودی از «ضربه‌ای قوی به فکش» است. این ویدئو و ادعا بعدها توسط مکرون رد شد و آن را بخشی از «حملات اطلاعاتی» توصیف کرد.

ترامپ در ادامه ضمن انتقاد از متحدان ناتو برای عدم حمایت در جنگ علیه ایران، گفت که با مکرون تماس گرفته و درخواست کمک کرده، اما پاسخ او، به گفته ترامپ، «نه، نه، نه، نمی‌توانیم همین حالا انجام دهیم» بوده است. ترامپ مدعی شد که نیازی به انتظار کشیدن ندارد و خود آمریکا می‌تواند ادامه عملیات برای باز کردن تنگه هرمز را پیش ببرد.

