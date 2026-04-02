سفر دبیرکل به واشنگتن همزمان با تهدید ترامپ
پس از انتقاد شدید ترامپ از فرانسه و بریتانیا و هشدار درباره خروج آمریکا از ناتو، دبیرکل این همپیمانی، هفته آینده به واشنگتن سفر میکند تا پیام اتحاد غرب را تقویت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مارک روته، دبیرکل ناتو، قصد دارد هفته آینده به واشنگتن سفر کند. این سفر پس از آن صورت میگیرد که رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تهدید به خروج ایالات متحده از ناتو کرده است.
یک سخنگوی ناتو اعلام کرد سفر دبیرکل از مدتها پیش برنامهریزی شده، اما این اتفاق همزمان با انتقاد شدید ترامپ از متحدان اروپایی درباره اختلافها بر سر جنگ ایران رخ میدهد.
آلیسون هارت، سخنگوی ناتو، گفت: «میتوانم تأیید کنم که دبیرکل هفته آینده در واشنگتن حضور خواهد داشت. این سفری است که از مدتها پیش برنامهریزی شده است». یک مقام کاخ سفید نیز این خبر را تأیید کرد.
ترامپ اعلام کرده است که در حال بررسی خروج آمریکا از این پیمان نظامی است، زیرا کشورهای اروپایی عضو حاضر به اعزام ناو به تنگه هرمز نشدهاند.
او در سخنانی در کاخ سفید روز چهارشنبه، به انتقاد از کشورهایی مانند فرانسه و بریتانیا پرداخت و ناتو را «ببر کاغذی» خواند.
ترامپ افزود: «ما در ناتو بعضی متحدان بسیار بد داریم… امیدواریم هیچوقت به آنها نیاز نداشته باشیم. فکر نمیکنم به آنها نیاز پیدا کنیم».
ناتو که در سال ۱۹۴۹ با عضویت کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا تأسیس شد، هدفش مقابله با تهدید شوروی بود و از آن زمان به ستون اصلی امنیت غرب تبدیل شده است.