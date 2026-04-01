سومین عملیات نظامی یمن علیه اهداف رژیم صهیونیستی
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: عملیات نظامی سوم در چارچوب نبرد «جهاد مقدس» جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیهای تصریح کرد: در راستای حمایت و پشتیبانی جبهه های مقاومت و در راستای انجام وظیفه دینی و اخلاقی و انسانی در قبال آزادگان امت اسلامی در ایران، عراق، لبنان و فلسطین نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند و با توکل بر او سومین عملیات نظامی را در نبرد جهاد مقدس انجام دادند.
وی از حمله با موشک بالستیک به اهداف حساس دشمن اسرائیلی در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد و اعلام کرد که این عملیات با مشارکت ایران و حزب الله انجام شد و به اهدف خود رسید.
وی بیان کرد: اهداف حساس دشمن اسرائیلی را در جنب فلسطین اشغالی با چند موشک بالستیک هدف قرار دادیم. تشدید تجاوزها و حملات دشمن به لبنان، ایران، عراق و فلسطین، ما را فقط به تشدید بیشتر عملیات نظامی سوق خواهد داد. عملیات ما تا توقف حمله و رفع محاصره ادامه دارد و تشدید میشود.