سومین عملیات نظامی یمن علیه اهداف رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای تصریح کرد: در راستای حمایت و پشتیبانی جبهه های مقاومت و در راستای انجام وظیفه دینی و اخلاقی و انسانی در قبال آزادگان امت اسلامی در ایران، عراق، لبنان و فلسطین نیروهای مسلح یمن با یاری خداوند و با توکل بر او سومین عملیات نظامی را در نبرد جهاد مقدس انجام دادند.

وی از حمله با موشک بالستیک به اهداف حساس دشمن اسرائیلی در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد و اعلام کرد که این عملیات با مشارکت ایران و حزب الله انجام شد و به اهدف خود رسید.

وی بیان کرد: اهداف حساس دشمن اسرائیلی را در جنب فلسطین اشغالی با چند موشک بالستیک هدف قرار دادیم. تشدید تجاوزها و حملات دشمن به لبنان، ایران، عراق و فلسطین، ما را فقط به تشدید بیشتر عملیات نظامی سوق خواهد داد. عملیات ما تا توقف حمله و رفع محاصره ادامه دارد و تشدید می‌شود.​