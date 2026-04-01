ونزوئلا باید دوره گذار را از سر بگذراند

وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت که باید یک مرحله دوره گذار در ونزوئلا وجود داشته باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، گفت که باید یک مرحله دوره گذار در ونزوئلا وجود داشته باشد و این کشور به انتخابات آزاد و عادلانه نیاز دارد.

وی ‌افزود که تا رسیدن به این نقطه باید صبر کرد.

روبیو در مصاحبه‌ای با برنامه «هانیتی» در شبکه فاکس نیوز گفت: «در نهایت، باید یک مرحله گذار وجود داشته باشد. باید انتخابات آزاد و عادلانه در ونزوئلا برگزار شود. و آن نقطه باید فرا برسد.»

وی افزود: «ما باید صبور باشیم، اما نمی‌توانیم بی‌خیال هم باشیم.»

 

