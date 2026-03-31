جمعی از وزرای خارجه اتحادیه اروپا به اوکراین رفتند

به گزارش ایلنا به نقل رویترز، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و چندین وزیر خارجه این اتحادیه، امروز سه‌شنبه برای بزرگداشت چهارمین سالگرد حادثه «بوچا» و ابراز حمایت خود از اوکراین، در بحبوحه تنش‌ها در این اتحادیه بر سر کمک‌های اتحادیه اروپا، وارد کی‌یف شدند.

«آندری سیبیها»، وزیر خارجه اوکراین، اوایل روز سه‌شنبه در ایستگاه راه‌آهن مرکزی کی‌یف از کالاس و حدود دوازده وزیر خارجه و مقامات ارشد استقبال کرد.

وی مدعی شد: «حضور اروپایی‌ها نشان داد که عدالت برای جنایات روسیه اجتناب‌ناپذیر است».

سیبیها در برنامه پیام‌رسان تلگرام در اظهاراتی مدعی شد: «امروز، سالگرد غم‌انگیز قتل عام بوچا را گرامی می‌داریم. پاسخگویی جامع در مورد جنایات روسیه برای احیای عدالت در اروپا حیاتی است. و امروز، ما تلاش‌های پاسخگویی را پیش خواهیم برد».

