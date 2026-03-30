به گزارش ایلنا، «کارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا علاقه‌مند است از کشورهای عربی بخواهد در تأمین هزینه‌های جنگ با ایران مشارکت کنند.

لیویت در نشست خبری در کاخ سفید، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال مشارکت مالی کشورهای عربی، گفت: «این ایده‌ای است که رئیس‌جمهور دارد و احتمالاً در آینده بیشتر درباره آن از وی خواهیم شنید».

وی افزود: «فکر می‌کنم رئیس‌جمهور تمایل زیادی دارد از آن‌ها بخواهد چنین کاری انجام دهند».

