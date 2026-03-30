دست و پا زدن ترامپ برای توافق با ایران با چاشنی تهدید
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» در برابر مردم ایران زبان تهدید پیش گرفت.
وی علیرغم آنکه مدعی شد در حال مذاکره برای توقف جنگ هستند، تهدید کرد که زیرساختهای حیاتی ایران را هدف قرار میدهد.
وی در این پیام مدعی شد «ایالات متحده آمریکا در حال انجام مذاکرات جدی با یک حکومت جدید و منطقیتر است تا به عملیات نظامی خود در ایران پایان دهد. پیشرفت زیادی حاصل شده است».
ترامپ پیام خود را با تهدید ادامه داد و نوشت «اما اگر به هر دلیلی بهزودی توافقی به دست نیاید -که احتمالاً خواهد شد- و اگر تنگه هرمز فوراً برای تجارت باز نشود، ما حضور خود در ایران را با انفجار و نابودی کامل تمامی نیروگاههای تولید برق، چاههای نفت، جزیره خارگ (و احتمالاً همه تأسیسات آبشیرینکن) به پایان خواهیم رساند؛ تأسیساتی که عمداً تاکنون به آنها دست نزدهایم.»