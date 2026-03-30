به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با یک کانال تلویزیونی ‌اسرائیل مدعی شد که ایالات متحده قادر به کنترل تنگه هرمز است.

وی در ادامه گزافه‌گویی‌های خود مدعی شد که آمریکا در حال حاضر مشغول اجرای این امر است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد سطح هماهنگی با ‌نخست وزیر اسرائیل، در مورد مذاکرات با ایران، گفت که «هماهنگی بسیار نزدیک است.» وی افزود: «ما [با نتانیاهو] رابطه خوبی داریم، بهتر از این نمی‌توانست باشد.»

