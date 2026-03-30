به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ائتلاف ترکیه، مصر و عربستان پیشنهادی به آمریکا ارائه کرده است تا عبور کشتی‌ها از تنگه حیاتی هرمز مشابه سیستم کانال سوئز مدیریت شود. این پیشنهاد در پی نشست وزرای خارجه در اسلام‌آباد مطرح شده و هدف آن ازسرگیری ایمن و کنترل‌شده حرکت محموله‌ها از یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان است.

طبق منابع رویترز، این طرح شامل سیستم عبور با پرداخت عوارض مشابه آنچه در کانال سوئز اعمال می‌شود، بوده و ترکیه، مصر و عربستان در حال بررسی تشکیل یک کنسرسیوم برای نظارت بر انتقال محصولات نفتی از تنگه هرمز هستند. این ایده به صورت جداگانه با هیئت‌های آمریکایی و ایرانی نیز مطرح شده است.

انتهای پیام/